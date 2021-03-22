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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:55

'de Suns, 'un rekor kırdığı maçta Lakers'ı 17 sayı farkla yendi

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NBA'de Suns, Chris Paul'un rekor kırdığı maçta Lakers'ı 17 sayı farkla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , 'ün 10 bin asiste ulaşarak tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers'ı 111-94 mağlup etti. Diğer yandan Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, New York maçında takımına 12 sayıyla katkıda bulundu. Philadelphia uzatmada maçı 101-100 kazandı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iki güçlü ekibinin karşılaştığı mücadelede Suns, sakatlığı bulunan LeBron James'ten yoksun Lakers'ı 17 sayı farkla yendi.

Paul, NBA tarihinde 10 bin asiste ulaşan 6. basketbolcu oldu.

Suns'ta Chris Paul, 11 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistle "triple-double"a imza attı. 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu, NBA tarihinde 10 bin asist barajını geçen 6. isim oldu. Deandre Ayton ve Devin Booker ise 26'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 2. yenilgisini alan Lakers'ta Montrezl Harrell, 23 sayı, 10 ribaunt, Dennis Schröder de 22 sayı, 3 asistle oynadı.

FURKAN KORKMAZ'DAN 12 SAYILIK KATKI

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 12 sayı kaydettiği maçta New York Knicks'i uzatmada 101-100 yendi.

Shake Milton 21 sayı, 3 asist, Tobias Harris ise 20 sayı, 4 ribauntla 76ers'ı galibiyete taşıdı.

Knicks'te Julius Randle'ın 24 sayı, 7 ribaunt ve Alec Burks'ün 20 sayı, 4 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

CAVALİERS, RAPTORS'I YENDİ

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors karşısında 116-105 kazandı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 36 sayı, 4 asistle galibiyetin mimarı olurken, Cedi Osman 5 sayı, 6 asist, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Raptors'ta Fred VanVleet 23 sayı, 7 asist, Kyle Lowry ise 18 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

Miami Heat-Indiana Pacers: 106-109

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-114

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 108-113

Boston Celtics-Orlando Magic: 112-96

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 86-100

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 113-106

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 116-105

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 100-101 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 92-132

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 111-94

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NBA'de Suns, Chris Paul'un rekor kırdığı maçta Lakers'ı 17 sayı farkla yendi
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