Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Charlotte'ın çaylağı LaMelo Ball ameliyat oldu
Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:55

Charlotte'ın çaylağı LaMelo Ball ameliyat oldu

AA
Charlotte'ın çaylağı LaMelo Ball ameliyat oldu

ekiplerinden 'ın çaylak yeteneği LaMelo Ball, sağ el bileğinden ameliyat edildi. Yapılan açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği ve 19 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin 4 hafta sonra yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Kulübünden yapılan açıklamada, Dr. Michelle Carlson tarafından New York'ta hastanede gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği ve 19 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin 4 hafta sonra yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Charlotte Hornets ile Los Angeles Clippers arasında oynanan maç sırasında sakatlanan Ball'ın, sezonun sonlarına doğru yeniden forma giyebileceği öngörülüyor.

2020 NBA Draftı'nda üçüncü sırada seçilen Ball, 15.9 sayı, 5.9 ribaunt ve 6.1 ribaunt ortalamasıyla bu sezonun en iyi performans gösteren çaylak oyuncuları arasında yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? Son dakika 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım
SON DAKİKA | Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
Dün akşam Survivor'da elenen isim izleyenleri şoke etti! Survivor’da kim elendi ve kim gitti? (23 Mart 2021 SMS sıralaması)
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
SON DAKİKA | İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
SON DAKİKA HABER | Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Aile SABAH'a konuştu
Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! İşte yeni teknik direktör adayı...
MEB'den son dakika sınav kararı! Liselerde yüz yüze sınav ve erteleme kararları açıklandı!
Son dakika | AK Parti kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan değişim haberi: 75'e çıkarıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Charlotte'ın çaylağı LaMelo Ball ameliyat oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA