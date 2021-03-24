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Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:58

'dan galibiyete 12 sayılık katkı

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Furkan Korkmaz'dan galibiyete 12 sayılık katkı

NBA'de , milli oyuncu 'ın 12 sayı attığı maçta deplasmanda Golden State 'ı 108-98 yendi.Philadelphia 76ers bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Chase Center'da Golden State Warriors'ı 10 sayı farkla geçen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkararak Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Sixers'ta Tobias Harris 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, Ben Simmons 22 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Tony Bradley 8'de 8 isabetle 18 sayı ve 11 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 26 dakika süren alan Furkan Korkmaz ise 12 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadı.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 22'de eşitlenen Warriors'ta Kelly Oubre 24 sayı ve 10 ribaunt, Jordan Poole 19 sayı ve 4 ribaunt, Damion Lee 16, Andrew Wiggins 14 sayıyla maçı tamamladı.

JAMES HARDEN ASİST REKORUNU EGALE ETTİ

Brooklyn Nets, sezonun 30. galibiyetine, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 116-112 yenerek ulaştı.

Nets'te all-star James Harden 25 sayı ve 7 ribaundun yanı sıra 17 asiste ulaşarak bu kategoride kariyer rekorunu egale etti. Jeff Green 20, Joe Harris 17 sayıyla, Nicolas Claxton ise 16 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden 25 galibiyetli Blazers'ta Damian Lillard 22 sayı ve 9 asistle takımın en skorer oyuncusu olurken, CJ McCollum 16 sayı, Robert Covington 13 sayı ve 9 ribauntluk performans gösterdi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Denver Nuggets: 99-110

New York Knicks-Washington Wizards: 131-113

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-111

Miami Heat-Phoenix Suns: 100-110

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 98-108

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 112-116

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Furkan Korkmaz'dan galibiyete 12 sayılık katkı
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