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Giriş Tarihi: 25.3.2021 23:34 Son Güncelleme: 25.3.2021 23:35

'ten 'a 20 sayı fark

AA
Anadolu Efes'ten Panathinaikos'a 20 sayı fark

'nin 31. haftasında , normal sezonun son iç saha maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi 'u 20 sayı farkla 85-65 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Saso Petek (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Micic 21, Beaubois 13, Simon 1, Moerman 4, Sertaç Şanlı 4, Larkin 13, Singleton 6, Pleiss 8, Anderson, Dunston 15

Panathinaikos: Hezonja 14, Sant-Roos 7, Papapetrou 6, Mitoglou 10, Papagiannis 6, Mack, Bochoridis 7, Auguste 10, Kaselakis, White 3, Bentil 2

1. Periyot: 24-21

Devre: 43-33

3. Periyot: 60-49

Ev sahibi takım, bu sonuçla 20. galibiyetini aldı. Yunanistan temsilcisi ise 19. kez mağlup oldu.

Mücadeleye Micic'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 15-10 önde geçti. Tempolu devam eden mücadelenin ilk çeyreğini lacivert-beyazlılar, Panathinaikos önünde 24-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyodu 43-33 önde bitirerek soyunma odasına 10 sayılık avantajla gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Dunston'la üst üste basketler bularak farkı koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 60-49 üstün girdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-65 kazandı.

Öte yandan, geçen hafta oynanan Bayern Münih maçının sonunda "Hakemlere yönelik hareketi" gerekçesiyle Avrupa Ligi organizasyonun 1 maç ceza verdiği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yerine, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök lacivert-beyazlı takımın başında yer aldı.

Ergin Ataman ise mücadeleyi locadan takip etti.

ANADOLU EFES'TEN ANLAMLI ÇAĞRI

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında giydiği formalarda Sürdürülebilir Kalkınma Araçları'na dikkati çekti.

Lacivert-beyazlı ekip, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla evrensel bir çağrıda bulundu.

Küresel sorunlara özel bir yer ayıran Anadolu Efes, toplamda 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Araçları'na formasında yer vererek herkesi harekete geçmeye çağırdı.

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Anadolu Efes'ten Panathinaikos'a 20 sayı fark
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