Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Cedi Osman 8 sayı attı Cavaliers kazandı
Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:31

Cedi Osman 8 sayı attı kazandı

AA
Cedi Osman 8 sayı attı Cavaliers kazandı

NBA'de Cleveland forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 103-94 kazandıkları maçında 8 sayı kaydetti. Cavaliers'ta Darius Garland 22, Jarret Allen 19 sayı üretirken Larry Nance 14 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u mağlup ederken, karşılaşmada 21 dakika sahada kalan Cedi, 8 sayı, 2 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Cavaliers'ta Darius Garland 22, Jarret Allen 19 sayı üretirken Larry Nance 14 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı. Bulls'ta Zach LaVine 22, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı.

ERSAN İLYASOVA'NIN FORMASINI GİYDİĞİ JAZZ GALİP

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Brooklyn Nets'i 118-88'lik skorla mağlup ederek sahasında 17. galibiyetini aldı.

Jazz'da Ersan İlyasova ikinci kez takımının formasını giydiği müsabakada sayı bulamazken, sahada kaldığı 4 dakikada 2 ribaunt aldı. Utah temsilcisinde Donovan Mitchell 27, Bojan Bogdanovic 18 sayı üretti.

Nets'te Alize Johnson 23 sayı, 15 ribaunt ve Chris Chiozza 10 sayı, 11 asist ile "double-double" yapmalarına rağmen takımlarını mağlubiyetten kurtaramadı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 116-111

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 121-119

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 135-111

Orlando Magic-Phoenix Suns: 112-111

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 94-103

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 107-116

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 108-128

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 97-122

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-134

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 110-108

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 118-88

EN ÇOK OKUNANLAR

2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama yolda!
Son dakika: Hollanda zaferinin ardından flaş sözler! "Türkiye'de herkes ona burun kıvırdı ama..." Mesut Özil detayı
Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Eski Fenerbahçeli kaleci için hamle...
Son dakika: İbrahim Zarap için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten 18 yıl
TikTok’ta ‘Beni kurtarın’ diye ağladı! Valiliğin açıklaması herkesi şaşırttı!
Son dakika | İstanbul'da etkili kar yağışı! Meteorolojiden hava durumu uyarısı
Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!
Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Joachim Löw'den Fenerbahçe sözleri...
Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cedi Osman 8 sayı attı Cavaliers kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA