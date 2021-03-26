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Giriş Tarihi: 26.3.2021 23:47 Son Güncelleme: 26.3.2021 23:52

deplasmanında 5 sayı farkla kazandı!

Fenerbahçe Beko Olimpiakos deplasmanında 5 sayı farkla kazandı!

'in 31. haftasında 'a konuk olan , maç başından sonuna kadar üstün götürdüğü mücadeleyi 76-71 kazanarak EuroLeague'de 19. galibiyetini aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-71 mağlup etti.

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiakos ise 17. yenilgisini aldı.

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Fenerbahçe Beko Olimpiakos deplasmanında 5 sayı farkla kazandı!
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