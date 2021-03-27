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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:26

Aliağa Petkim'i 7 sayı farkla devirdi

AA
Anadolu Efes Aliağa Petkim'i 7 sayı farkla devirdi

'nin 26. haftasında lider , 'u 87-80 mağlup etti. Anadolu Efes ligde 25 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 17. kez yenildi.

Lider Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor'u 7 sayı farkla yendi.

Maça Larkin'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 16-7 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, milli basketbolcunun 14 sayıya ulaştığı 8. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 27-15. Müsabakanın ilk çeyreği Anadolu Efes'in 32-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. periyoduna takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, 3 dakika boyunca rakibine sayı şansı vermeden farkı 3 sayıya düşürdü: 32-29. Konuk ekip, 18. dakikada Hummer'in basketiyle mücadelede ilk defa önde geçti: 41-42. İlk yarı Aliağa Petkimspor'un 45-44 üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip, Ege Arar'ın savunma ve hücumdaki etkili performansıyla 24. dakikaya 54-51 önde girdi. Rakibine Pleiss'in üst üste bulduğu basketlerle cevap veren Anadolu Efes, 25. dakikada 58-54'lük üstünlük sağladı ancak konuk ekipte Zack üst üste sayılar bularak etkili oldu ve 3. çeyrek 65-65 eşitlikle bitti.

Son çeyreğe etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 33. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 68-73. Konuk ekip sonraki bölümde hücumları değerlendiremeyince Anadolu Efes, Dunston ve Simon'un basketleriyle 36. dakikaya 80-73 üstün girdi ve karşılaşmayı da 87-80 kazandı.

Anadolu Efes: 87 - Aliağa Petkimspor: 80

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Larkin 18, Simon 21, Pleiss 18, Singleton 9, Anderson 8, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer 6, Dunston 5, Erten Gazi, Tolga Geçim 2

Aliağa Petkimspor: Okben Ulubay 4, Ege Arar 12, Vasiliauskas 14, Hummer 15, Boran Güler, Canberk Kuş 10, Wimbush 2, Zack 14, Yiğitcan Turna 6, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 32-20

Devre: 44-45

3. Periyot: 65-65

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Anadolu Efes Aliağa Petkim'i 7 sayı farkla devirdi
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