Bahçeşehir nefes aldı

İsmet, Green ve Jones’un sayılarıyla Ormanspor karşısında galip gelmeyi başaran ev sahibi ekip son haftalara girilirken, ligde rahat bir nefes aldı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde düşme hattında bulunan OGM Ormanspor'u 92-65 gibifarklı bir skorla yenerek sonhaftalar yaklaşırken, birazolsun rahatladı. İlk periyoda etkili başlayan ev sahibi; İsmetAkpınar ve Erick Green ile rakibiniboğdu ve ilk çeyreği 24-14önde tamamladı. İsmet'in üçlüklerine ikinci çeyrekte önlem alan Ankara ekibi, Kikanovic ve Lolloway'in sayılarıyla farkı eritip,periyodu da 23-18 bitirdi.
İSMET AKPINAR ÜÇLÜKLERİYLE PARLADI
Ancak Erhan Ernak'ın talebeleri devrenin bitimiyle adeta fırtına gibi döndü. Jamal Jones'unda devreye girmesiyleOrmanspor'un oynamasınafırsat verilmedi. İsmet 11'de 7, Jankovic ise 7'de 3 isabetiyle üçlük bölgesinden Kırmızı Ejderhalar'ı sonuca götürmeyi başarırken, periyot da 13 sayı farkla bitti (28-15). Son periyoda Bahçeşehir, Jankovic'in skorer oyunuyla başlarken, sonbölüme kadar üstünlüğünü koruduve sahadan 92-65'lik sonuçlagalip ayrıldı.
'SAHADA DOĞRU İŞLERİ YAPTIK'
BahçeşehirKoleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Ligin sonuna yaklaştık. Artık her maç, her takım için çok önemli. Biz maalesef play-off hattından uzak kaldıkancak son maça kadar elimizden gelenin en iyisiniyapıp mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Ormanspor çok iyi mücadele eden ve maçı sonuna kadar bırakmayan bir takım. Almış olduğumuz mağlubiyetler bize bir parça ders olmuş diye düşünüyorum. Bugün sahada doğru işleri yapmayı başardık.''