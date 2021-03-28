Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bahçeşehir nefes aldı
Giriş Tarihi: 28.3.2021

Bahçeşehir nefes aldı

İsmet, Green ve Jones’un sayılarıyla Ormanspor karşısında galip gelmeyi başaran ev sahibi ekip son haftalara girilirken, ligde rahat bir nefes aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde düşme hattında bulunan OGM Ormanspor'u 92-65 gibi farklı bir skorla yenerek son haftalar yaklaşırken, biraz olsun rahatladı. İlk periyoda etkili başlayan ev sahibi; İsmet Akpınar ve Erick Green ile rakibini boğdu ve ilk çeyreği 24-14 önde tamamladı. İsmet'in üçlüklerine ikinci çeyrekte önlem alan Ankara ekibi, Kikanovic ve Lolloway'in sayılarıyla farkı eritip, periyodu da 23-18 bitirdi.

İSMET AKPINAR ÜÇLÜKLERİYLE PARLADI
Ancak Erhan Ernak'ın talebeleri devrenin bitimiyle adeta fırtına gibi döndü. Jamal Jones'un da devreye girmesiyle Ormanspor'un oynamasına fırsat verilmedi. İsmet 11'de 7, Jankovic ise 7'de 3 isabetiyle üçlük bölgesinden Kırmızı Ejderhalar'ı sonuca götürmeyi başarırken, periyot da 13 sayı farkla bitti (28-15). Son periyoda Bahçeşehir, Jankovic'in skorer oyunuyla başlarken, son bölüme kadar üstünlüğünü korudu ve sahadan 92-65'lik sonuçla galip ayrıldı.

'SAHADA DOĞRU İŞLERİ YAPTIK'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Ligin sonuna yaklaştık. Artık her maç, her takım için çok önemli. Biz maalesef play-off hattından uzak kaldık ancak son maça kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Ormanspor çok iyi mücadele eden ve maçı sonuna kadar bırakmayan bir takım. Almış olduğumuz mağlubiyetler bize bir parça ders olmuş diye düşünüyorum. Bugün sahada doğru işleri yapmayı başardık.''

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'yi konuşuyor! "Paramparça ettiler"
Berat Kandili duası okunuşu! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Son dakika: Norveç'e İspanya'da Türk lokumu! Ozan Tufan maça damga vurdu
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Oku ve Dinle - Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Meali Ve Faziletleri
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
SON DAKİKA: Haaland ve Sörloth Türk duvarına takıldı! Norveç-Türkiye maçında dikkat çeken istatistik...
Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor
Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetleri arasında yer alan tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeşehir nefes aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA