Bahçeşehir nefes aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde düşme hattında bulunanİlk periyoda etkili başlayan ev sahibi;İsmet'in üçlüklerine ikinci çeyrekte önlem alan Ankara ekibi, Kikanovic ve Lolloway'in sayılarıylaAncak Erhan Ernak'ın talebeleri devrenin bitimiyle adeta fırtına gibi döndü.İsmet 11'de 7, Jankovic ise 7'de 3 isabetiyle üçlük bölgesinden Kırmızı Ejderhalar'ı sonuca götürmeyi başarırken, periyot da 13 sayı farkla bitti (28-15). Son periyoda Bahçeşehir, Jankovic'in skorer oyunuyla başlarken,BahçeşehirKoleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Ligin sonuna yaklaştık. Artık her maç, her takım için çok önemli.Ormanspor çok iyi mücadele eden ve maçı sonuna kadar bırakmayan bir takım. Almış olduğumuz mağlubiyetler bize bir parça ders olmuş diye düşünüyorum. Bugün sahada doğru işleri yapmayı başardık.''