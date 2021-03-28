Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray'dan sezonun 18. mağlubiyeti!
Giriş Tarihi: 28.3.2021 22:42

Galatasaray'dan sezonun 18. mağlubiyeti!

AA
Galatasaray'dan sezonun 18. mağlubiyeti!

'nin 26. haftasında , Galatasaray'ı 105-101 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray sezonun 18. mağlubiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı 105-101 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray sezonun 18. mağlubiyetini aldı.

Büyükçekmece Basketbol: 105 - Galatasaray: 101

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Galatasaray: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson 29, Hüseyin Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan, Jefferson 18, Ayberk Olmaz 2

1. Periyot: 33-27

Devre: 55-48

3. Periyot: 80-73

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
Son dakika: MEB'den Uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması... Bakan Ziya Selçuk: 'Hazırladık'
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'
PKK’nın 27 yıllık vahşeti kazıyla ortaya çıktı
SON DAKİKA: CHP'li bankamatikçi başkan hesabını kapattı! Büyük skandalı SABAH ortaya çıkardı
SON DAKİKA: Ronaldo dün akşama damga vurdu! Sinirden deliye döndü sahayı terk etti...
Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor
SON DAKİKA: Bakan Selçuk tarih vererek detayları açıkladı: Prim borçları silinebilecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan sezonun 18. mağlubiyeti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA