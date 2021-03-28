Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Ümit Özat açıklaması! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, eski futbolcusu ve kaptanlarından olan Ümit Özat ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi, geçmişinde ortaya koyduğu ve herkesçe biline eylem-fiileriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olmayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe'nin böyle 'dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır." ifadelerine yer veridi.

Fenerbahçe'nin açıklmasının tamamı şöyle;