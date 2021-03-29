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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:58

Suns, Hornets'ı uzatmada devirdi

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Suns, Hornets'ı uzatmada devirdi

NBA'de , 'ı konuk etti. Nefes kesen maçın normal süresi 90-90 sona erdi ve uzatma dilimine geçildi. Suns, mücadeleden 101-97 galip ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 101-97 mağlup etti. NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns, 90-90'lık skorla uzatmaya giden Hornets karşılaşmasını kazandı.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker, 35 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Deandre Ayton 14 sayı, 14 ribaunt, Mikal Bridges ise 13 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmalık katkıda bulundu.

Bitime 34.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle mücadeleyi uzatmaya taşıyan Devonte' Graham, 30 sayıyla ev sahibi Hornets'ın en skorer ismi oldu. Terry Rozier 22 sayı, 10 ribaunt, Miles Bridges de 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 97-101

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-122

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 126-102

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 96-93

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Suns, Hornets'ı uzatmada devirdi
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