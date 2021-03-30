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Giriş Tarihi: 30.3.2021 22:13

'ten üst üste 10. galibiyet!

AA
Anadolu Efes'ten üst üste 10. galibiyet!

'in 32. haftasında deplasmanına konuk olan Anadaolu Efes, rakibini 108-83 mağlup ederek EuroLeague'deki 10. galibiyetini aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti. Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı.

Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi.

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Anadolu Efes'ten üst üste 10. galibiyet!
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