Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son 8'e kalmayı garantiledi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk oldu. Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.

Maç başından itibaren üstün götüren Fenerbahçe Beko, bu sezonun 20. galibiyetini alarak son 8'e kalmayı başardı.

Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yaptığı çekişmeli geçen mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda rakibinden daha iyi organize alan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer oyuncusu olurken, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 20. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.