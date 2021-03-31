Basketbolda müthiş gece

THY EuroLeague’deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko, rakiplerini devirerek play-off’u garantiledi
Potada dün gece iki güzel sonuç aldık. THY EuroLeague'deki iki Türk ekibinden Anadolu Efes, deplasmandaReal Madrid'i 108-83mağlup etmeyi başardı. İlk çeyrek 20-20'lik eşitlikle sona ererken, devreye 42-41'lik İspanyol kulübünün üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya müthiş başlayan Efes, 76-64'lük skorla gittiği son çeyreğin ardından parkeden 108-83'lük sonuçla ayrıldı ve play-off'a kalmayı garantiledi. Sertaç Şanlı 17, Larkin 16,Simon da 15 sayıyla oynadı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da kıran kırana geçen mücadele sonunda Alman deviBayern Münih'i deplasmanda77-68'lik sonuçla yıktı. Sarılacivertliler bu galibiyetle playoff'a kalmayı başarırken, Nandode Colo 21 sayıyla yıldızlaştı.