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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Basketbolda müthiş gece

Basketbolda müthiş gece

’deki temsilcilerimiz Anadolu ve F.Bahçe Beko, rakiplerini devirerek play-off’u garantiledi

Potada dün gece iki güzel sonuç aldık. THY EuroLeague'deki iki Türk ekibinden Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i 108-83 mağlup etmeyi başardı. İlk çeyrek 20-20'lik eşitlikle sona ererken, devreye 42-41'lik İspanyol kulübünün üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya müthiş başlayan Efes, 76-64'lük skorla gittiği son çeyreğin ardından parkeden 108-83'lük sonuçla ayrıldı ve play-off'a kalmayı garantiledi. Sertaç Şanlı 17, Larkin 16, Simon da 15 sayıyla oynadı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da kıran kırana geçen mücadele sonunda Alman devi Bayern Münih'i deplasmanda 77-68'lik sonuçla yıktı. Sarılacivertliler bu galibiyetle playoff'a kalmayı başarırken, Nando de Colo 21 sayıyla yıldızlaştı.

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Basketbolda müthiş gece
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