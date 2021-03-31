THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes tarih yazdı

ANADOLU EFES GÖZ DOLDURUYOR

Şampiyonluğun en büyük adayı olduğu geçen sezonun pandemi nedeniyle tamamlanamamasından sonra Anadolu Efes, yarım kalan işini bitirmek için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez çeyrek finale kalmayı başardı.

İKİ TAKIMLA ERKEN GARANTİLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE

THY Avrupa Ligi'nde iki takımla bitime 2 hafta kala play-off'u garantileyen tek ülke Türkiye oldu. Şu ana dek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yanı sıra Barcelona (İspanya), CSKA Moskova (Rusya) ve AX Armani Exchange Milan (İtalya) play-off'a kalan ekipler oldu. Play-off'un son 3 bileti içinse büyük bir rekabet var. Son 2 haftaya girilirken Bayern Münih (Almanya), Baskonia, Real Madrid, Valencia (İspanya) ve Zenit (Rusya) çeyrek finale kalmak için büyük bir mücadele verecek.

5. KEZ İKİ TÜRK TAKIMI AYNI ANDA PLAY-OFF'TA

2001 yılında tek isim altında oynanmaya başlanan THY Avrupa Ligi'nde Türkiye, 5. kez en az iki takımla play-off'a kalmayı başardı. Türk takımlarından Ülker ve Anadolu Efes, 2004-2005'te play-off'a kadar geldi. 2016-2017 sezonunda ise Darüşşafaka, Fenerbahçe ile Anadolu Efes aynı anda çeyrek finale kaldı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise 2014-2015 ve 2018-2019'dan sonra bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak play-off'a birlikte kaldı.

HEDEF DÖRTLÜ FİNAL

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in hedefinde Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final var. Kalan 2 haftada normal sezonu ilk 4'te bitirerek saha avantajını almak isteyen iki ekibin, play-off'ta birbirlerine rakip olma ihtimali de bulunuyor. Şu an Anadolu Efes üçüncü, Fenerbahçe Beko ise beşinci sırada yer alıyor. İki ekip İspanya'da düzenlenen son Dörtlü Final'e birlikte kalmıştı.