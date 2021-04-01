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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:52

Bucks'tan 'a 15 sayı fark!

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Bucks'tan Lakers'a 15 sayı fark!

NBA'de Giannis Antetokounmpo'nun takımı , kardeşi Kostas'ın formasını giydiği Los Angeles 'ı 112-97 mağlup etti.

Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Bucks'ın son şampiyon Lakers'ı deplasmanda yendiği müsabakada Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Ayrıca Bucks'ta Jrue Holiday 28, Khris Middleton 17 sayı üretti.

Lakers'ta Kostas Antetokounmpo sayı üretemezken, Montrezl Harrell 19, Dennis Schröder 17 sayı ile oynadı. Sakatlığı bulunan LeBron James bu maçta da kadroda yer almadı.

UTAH JAZZ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Batı Konferansı'nın lideri Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 111-107 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Jazz'da milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın oynamadığı karşılaşmada Mike Conley 26, Jordan Clarkson 24, Bojan Bogdanovic 23 sayı üretti. Grizzlies'ta Ja Morant'ın 36 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 101-124

Indiana Pacers-Miami Heat: 87-92

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 120-108

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 108-113

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-111

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 113-103

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 102-101

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 120-106

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 97-112

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 121-116

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Bucks'tan Lakers'a 15 sayı fark!
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