Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pınar Karşıyaka 8'li final için parkede!
Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:30

8'li final için parkede!

AA
Pınar Karşıyaka 8'li final için parkede!

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda mücadele eden , son hafta karşılaşmasında ağırlayacağı 'yi 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.

İlk 2 sırayı alacak ekiplerin 8'li finale çıkacağı I Grubu'nda beşinci hafta karşılaşmaları dünkü Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Happy Casa Brindisi (İtalya) maçıyla tamamlandı.

Müsabakayı galip tamamlayan İsrail ekibi bir üst tura lider olarak çıkmayı garantilerken, gruptan çıkacak ikinci ekip Pınar Karşıyaka veya Happy Casa Brindisi olacak.

İzmir'de 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek Pınar Karşıyaka, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdırmayı başaracak.

Grupta son maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Puan
1. Hapoel Unet-Credit Holon 5 4 1 401 393 9
2. Happy Casa Brindisi 5 3 2 415 394 8
3. Pınar Karşıyaka 5 2 3 384 383 7
4. TOFAŞ 5 1 4 388 78 6

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan ile evlenen Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam var mı?
Esra Erol şoke oldu: Elti olayından sonra mermerci vakası!
Son dakika | Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda!
Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika | DHKP-C'de çarpıcı itiraf: Tüm seçmen bilgilerini ele geçirdik!
Son dakika | Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor
Son dakika | İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka 8'li final için parkede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA