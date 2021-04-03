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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:38

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı: Fenerbahçe Beko maçına gençlerle çıkacağız

DHA
Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı: Fenerbahçe Beko maçına gençlerle çıkacağız

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 'da oynayacakları Fenerbahçe Beko maçının, başvurularına karşın Türkiye tarafından ertelenmemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Turgay Büyükkarcı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Brindisi ile oynayacak olduğumuz final niteliğindeki Play-Off I Grubu son maçı öncesi Pazar günkü (yarın) ING Basketbol Süper Ligi 27. Hafta Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesine yönelik başvurumuz Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sözde önceden uygulanan kurallar gerekçesiyle reddedilmiştir. Konuya ilişkin süreci gerek Fenerbahçe Beko gerekse de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç nezdinde de yürüterek, birlikte erteleme talebimizi yineledik. Öncelikle Türk Basketbolu adına önemli bir eşik öncesinde içerisinde olduğumuz duruma gösterdikleri saygının yanı sıra sergiledikleri olumlu ve anlayışlı yaklaşımdan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz. Bununla birlikte konuyu anlatamadığımız ya da anlamaktan imtina eden Basketbol Federasyonumuzu, biz kulüpler için var olduklarını hatırlatarak, görev ve sorumluluklarının bilinciyle Türk basketboluna katkı sağlamak adına yetki kullanmaya davet ediyoruz. Ayrıca belirtmek isteriz ki, bu tutumun devam etmesi halinde, şartlar gereği Yönetim Kurulu kararı ile sahaya BGL takımımızı oluşturan genç oyuncularımızın ağırlıklı olacağı bir kadro ile çıkacağımızı basketbol kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı: Fenerbahçe Beko maçına gençlerle çıkacağız
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