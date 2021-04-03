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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:04

'den seri rekoru!

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Utah Jazz'den seri rekoru!

NBA'de Chicago 'u 113-106 yenen , sahasında üst üste 21. galibiyetini alarak kulüp rekorunu kırdı. NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin ve Batı Konferansı'nın zirvesindeki Jazz, Bulls'u mağlup ederek galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'de Chicago Bulls'u 113-106 yenen Utah Jazz, sahasında üst üste 21. galibiyetini alarak kulüp rekorunu kırdı. NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin ve Batı Konferansı'nın zirvesindeki Jazz, Bulls'u mağlup ederek galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı. Jazz'da Donovan Mitchell 26 sayı, 5 asist, Rudy Gobert 19 sayı, 13 ribaunt, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Jordan Clarkson 19 sayı üretti. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.

Bulls'ta Thaddeus Young'ın 25 sayı, 7 ribaunt ve Zavh LaVine'in 23 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS, TRAIL BLAZERS'I GIANNIS'İN 47 SAYISIYLA YENDİ

Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers deplasmanından 127-109 galip ayrıldı. Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 21'de 18 isabetle attığı 47 sayının yanı sıra 12 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. Jrue Holiday 22 sayı, 10 asist, Khris Middleton da 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Antetokounmpo, Wilt Chamberlain (1967) ve Mike Woodson'dan (1983) sonra NBA tarihinde yüzde 85 veya üstü saha içi isabetiyle 45 sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı, 5 asist, C.J. McCollum ve Robert Covington 18'er sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 130-77

Boston Celtics-Houston Rockets: 118-102

New York Knicks-Dallas Mavericks: 86-99

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 97-114

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 120-108

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 103-126

Utah Jazz-Chicago Bulls: 113-106

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 94-115

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 140-103

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 109-127

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Utah Jazz'den seri rekoru!
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