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Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:41 Son Güncelleme: 6.4.2021 01:41

Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmasında ünlüler takımında yer alan ’la ilgili detaylar merak konusu oldu. 10 Mart 1994'de Mersin’de dünyaya gelen Aydın’a ilişkin daha fazla detay öğrenmek isteyenler Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021 Survivor Türkiye'de ünlüler takımında mücadelesini sürdüren Survivor Merve Aydın'la ilgili detayları merak eden izleyiciler Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya yoğun şekilde devam ediyor.

SURVIVOR MERVE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Aydın, basketbol kariyerine de Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında yetişerek adım attı.

SURVIVOR MERVE AYDIN'IN BOYU KAÇ?

Merve Aydın'ın boyu ise oldukça merak ediliyor. Aydın, 1.74 boyunda.

SURVIVOR MERVE AYDIN KAÇ YAŞINDA?

27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başladı. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Aydın'ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu'nun Mersin'le anlaşması oldu. Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu'nun Mersin'de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçildi. Milli Takım'a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı'na çok dahil olamadı.

SURVIVOR MERVE AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Peki Merve Aydın hangi takımda oynuyor? Ünlü basketbolcu, İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giyiyor. Aydın, takımda oyun kurucu pozisyonunda.

SURVIVOR MERVE AYDIN'IN OYNADIĞI BASKETBOL TAKIMLARI

Survivor 2021'de performansını sergileyen Merve Aydın'ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları ise şöyle:

  • 2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
  • 2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
  • 2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
  • 2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
  • Basketbolu Geliştirenler Derneği
  • 2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi
  • 2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
  • 2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
  • 2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
  • 2020- İspanya C.B Al-Qázeres

Kaynak: acunn.com

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Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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