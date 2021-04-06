"İLK ADAY OBRADOVIC OLUR"

CSKA Moskova'ya yakın bir Rus gazeteci bu gelişme ile ilgili, "Itoudis çok talepkar. CSKA'nın tüm verileri inceleyeceğini ve gelecek için en iyi seçimi yapacağını düşünüyorum. Itoudis'ten ayrılırlarsa, görevi için ilk adayın Zeljko Obradovic olacağını düşünüyorum. Açıkçası Itoudis gibi bir koça veda ederseniz, başka bir üst düzey uzman bulmanız gerekir. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Obradovic bir yıl ara verdi. Ama CSKA düzeyinde bir ekip ona bir teklif yaparsa bunu değerlendirecektir" yorumunda bulundu.