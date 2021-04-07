Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA’e fark attı!
Giriş Tarihi: 7.4.2021

’e fark attı!

NBA’e fark attı!
SOSYAL medyada Mart 2021'in en fazla etkileşim alan basketbol takımları belli oldu. İlk 5'te 4 NBA ekibinin yer aldığı listede Fenerbahçe Beko; Golden State Warriors, Chicago Bulls ve Brooklyn Nets gibi popüler takımları geride bıraktı. Zirvede 2,61 milyon etkileşim ile Los Angeles Lakers bulunurken, bu külübü 2 milyon etkileşimle Fenerbahçe Beko takip etti. Sarılacivertlilerden sonra ise listenin ilk 5'inde sırasıyla Golden State Warriors 1,76 milyon, Chicago Bulls 1,02 milyon ve Brooklyn Nets 998 bin Twitter etkileşimiyle yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı? Dünyanın konuştuğu soruya net cevap...
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Uyguladığı diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü! 16 yaşındaki Serap'ı görenler tanıyamıyor
Ünlü model Didem Soydan’ın itirafları bomba etkisi yaratacak! ‘Fantezi için özel ayakkabım var’
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması
Son dakika: Çanakkale'de koronavirüs vaka sayısı hızla arttı! Kentte yeni önlemler alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmen açıkladı! Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Rusya’nın ‘süper-silahı’ ifşa oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA’e fark attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA