NBA’e fark attı!

medyada Mart 2021'in en fazla etkileşim alan basketbol takımları belli oldu. İlk 5'te 4 NBA ekibinin yer aldığı listedeZirvede 2,61 milyon etkileşim ile Los Angeles Lakers bulunurken, bu külübü 2 milyon etkileşimle Fenerbahçe Beko takip etti. Sarılacivertlilerden sonra ise listenin ilk 5'inde sırasıyla Golden State Warriors 1,76 milyon, Chicago Bulls 1,02 milyon ve Brooklyn Nets 998 bin Twitter etkileşimiyle yer aldı.