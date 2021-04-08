Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Fenerbahçe Beko'nun çıkmasını istemem

"SEZONA İYİ BAŞLAYAMADIK"

Avrupa Ligi'ne bu sezon birtakım sıkıntılarla başladıklarını hatırlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Takımın en önemli silahı Shane Larkin'in sezona 1,5 aylık bir gecikmeyle başlamış olması, sezon başında birçok oyuncumuzun koronavirüse yakalanması bizim bir türlü geçen seneki istikrarımızı yakalamamıza izin vermedi. İyi başlayamadık, üst üste mağlubiyetler aldık. Sıralamada 13-14'üncülüğe kadar düştük. Ondan sonra Larkin'in sakatlıktan dönmesi, koronavirüse yakalanan oyuncularımızın iyileşmesi, takımın yeniden tam kadro olarak bir araya gelmesiyle eski günlerde olduğu gibi kendi basketbolumuzu oynamaya başladık. Yavaş yavaş galibiyetler gelmeye başlayınca da öz güvenimizi bulduk."

"TANSİYONUN ARTMASIYLA MAKİNE YENİDEN ISINDI"

Tecrübeli başantrenör, sporda hiçbir zaman geçmiş başarılarla sonuca gidilemeyeceğini vurgulayarak, "O anda takımınızın performansı, form durumu, motivasyonu önemlidir. Sezon başında bir sarsıntı geçirdik hepimiz. Bu kadar yaklaşmışken elimizde olmayan sebeplerle geçen sezonun sonlandırılmaması hepimizde ister istemez duygusal olarak kırgınlık, bıkkınlık, hayal kırıklığı yaşattı. Sezona böyle başladık ancak tansiyonun artmasıyla makine yeniden ısındı. Hepimiz yeniden motive olduk ve yarım bıraktığımız hikayeyi bu sezon devam ettirebileceğimizi gördük. Buna inandık. Bu yolun sonu nereye gelecek, bunu da önümüzdeki 1-1,5 ay içinde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.