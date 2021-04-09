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Giriş Tarihi: 10.4.2021 00:36 Son Güncelleme: 10.4.2021 00:43

Euroleague’de temsilcilerimiz Fenerbahçe ve 'in rakipleri belli oldu!

DHA
Euroleague’de temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu!

Euroleague'de bugün oynanan son maçlar sonrası play-off eşleşmeleri belli oldu. ’in son 8 turunda - ve CSKA Moskova- eşleşmeleri oluştu.

Turkish Airlines Euroleague'de normal sezon dün oynanan mücadeleler ile sona erdi. Normal sezonu 3'üncü sırada bitiren Anadolu Efes, 6'ncı sırada yer alan Real Madrid ile eşleşirken, normal sezonu 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise 2'nci sıradaki Rus ekibi CSKA Moskova'nın rakibi oldu.

Turkish Airlines Euroleague'de üç eşleşme kesinleşirken, kalan diğer eşleşme ise Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Zenit-Panathinaikos karşılaşmasının ardından belli olacak. Rus ekibi Zenit, o mücadeleyi kazanması halinde 8'nci olup Barcelona ile eşleşecek. Panathinaikos'un kazanması durumunda ise Barcelona-Valencia Basket eşleşmesi oluşacak.

Euroleague'de son 8 eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona - Zenit/Valencia Basket
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
Olimpia Milano - Bayern Münih

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Euroleague’de temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu!
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