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Giriş Tarihi: 10.4.2021 01:57 Son Güncelleme: 10.4.2021 01:57

ve rakipleri kimler? İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes play-off rakipleri

AA
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes rakipleri kimler? İşte THY Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Anadolu Efes play-off rakipleri

Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek finalinde temsilcilerimiz ve ’in rakipleri belli oldu. Normal sezonda ligi üçüncü tamamlayan Anadolu Efes ile yedinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko’nun rakiplerini öğrenmek isteyenler Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes rakipleri kimler? Sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen tüm detaylar.

THY Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes basketbol takımlarının Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek finalinde karşılaşacağı takımlar belli oldu. Temsilcilerimizn eşleştiği takımları merak edenler, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes rakipleri kimler? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES RAKİPLERİ KİMLER?

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, altıncı sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.

Ligi yedinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise ikinci sıradaki Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın rakibi oldu.

Zenit, 12 Nisan Pazartesi günü erteleme maçında Panathinaikos'u yenerse adını play-off'a yazdıracak, kaybetmesi halinde yerini Valencia Basket'e kaptıracak.

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

  • Barcelona - Zenit/Valencia Basket
  • Anadolu Efes - Real Madrid
  • CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
  • AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih

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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes rakipleri kimler? İşte THY Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Anadolu Efes play-off rakipleri
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