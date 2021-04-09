NBA lideri Utah Jazz, iç sahada galibiyet serisini 23 maça çıkardı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Jazz, Trail Blazers'ı yenerek sahasında peş peşe 23. galibiyetini aldı. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da 37 sayı, 5 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 18 sayı, 20 ribauntla "double double"a imza atan Rudy Gobert öne çıktı. Sahada 2 dakika kalan Ersan İlyasova ise 3 sayı kaydetti. Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, C.J. McCollum 19 sayı üretti.
CLIPPERS, SUNS'I DEVİRDİ
Batı Konferansı'nın 3. basamağındaki Los Angeles Clippers, 2. sıradaki Phoenix Suns'ı 113-103 yendi. Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 33 sayı, 7 ribauntla oynayan Paul George ve 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kawhi Leonard taşıdı. Suns'ta Devin Booker 24 sayı, Mikal Bridges 20 sayı, 5 ribaunt ve Deandre Ayton 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.
SONUÇLAR
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 110-104
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 113-122
Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 102-129
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 116-101
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-103
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 122-103
Sacramento Kings-Detroit Pistons: 101-113