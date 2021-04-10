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Giriş Tarihi: 10.4.2021 11:58

Tatum 53 sayı attı Celtics kazandı

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Tatum 53 sayı attı Celtics kazandı

NBA'de , 'u konuk etti. Ev sahibi Celtics, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı, 'un 53 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı. 23 yaşındaki Tatum, kulüp tarihinde 50 sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Celtics ile lig sonuncusu Timberwolves arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı, Jayson Tatum'un 53 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.

Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan 23 yaşındaki Tatum, kulüp tarihinde 50 sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu. Marcus Smart 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 26 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, D'Angelo Russell 26 sayı, 8 asist ve Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

LAVİNE'İN 50 SAYISI BULLS'A YETMEDİ

Atlanta Hawks-Chicago Bulls maçına, Trae Young ile Zach LaVine'in düellosu damga vurdu. Young'ın 42 sayı, 9 asist, 8 ribauntluk katkı yaptığı Hawks, 50 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan LaVine'in takımı Bulls'u 120-108 mağlup etti.

Müsabakanın ilk yarısını 39 sayıyla tamamlayan LaVine, Kobe Bryant (42) ve Klay Thompson'ın (40) ardından son 25 sezonda soyunma odasına en fazla sayıyla giden oyuncu oldu.

Ev sahibi Hawks'ta Clint Capela 22 sayı, 10 ribaunt, Danilo Gallinari 20 sayı, 6 ribaunt üretti. Bulls'ta ise Nikola Vucevic 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

FURKAN'DAN PELİCANS POTASINA 12 SAYI

Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans deplasmanından 101-94 mağlup ayrıldı.

Pelicans'ı galibiyete, 37 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Zion Williamson taşıdı. 76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 9 ribaunt ve Furkan Korkmaz 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Indiana Pacers: 106-111

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 133-129 (uzatmada)

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 145-136 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 120-108

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 101-94

Milwaukee Bucks -Charlotte Hornets: 119-127

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 121-119

Golden State Warriors-Washington Wizards: 107-110

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 126-109

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Tatum 53 sayı attı Celtics kazandı
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