Bahçeşehir’de bahar havası

NG Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Akatlar Spor Salonu'nda ağırladığıSezonun en iyi oyununu oynayan ev sahibi ekip, maçı başından sonuna kadar üstün götürerek sonuca ulaştı. İki ekip de yüksek tempoyla hücum ederek başlarken, ilk üç dakikadaFethiye, Cook'la hücumda skor üretse de mücadele 26-19 Bahçeşehir liderliğinde geçildi. İkinci çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmayan İstanbul ekibi,Bahçeşehir, Green'in önderliğinde çeyreğin sonuna kadar karşılaşmada üstünlük kurdu ve 77-46 galip bitirdi.Fethiye son çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayınca Kırmızı Ejderhalar, maç molasıyla yine hareketlendi. Jankovic ve Hadi'den de katkı alan Bahçeşehir, mücadelenin son bölümünde de farkın kapanmasına müsaade etmedi.Bahçeşehir, geçen hafta pozitif vakalar nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş mücadelesinebir süreci atlattıklarını belirten Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, Ernak, "Ligin son üç haftasına geldik. Son haftalar, özellikle ligde kalma mücadelesi veren takımlar için çok önemli. Rahat bir galibiyet aldık.diyerek takımına olan güveninin ortaya koydu.