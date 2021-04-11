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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Bahçeşehir’de bahar havası

Bahçeşehir’de bahar havası

Stimac, Green ve İsmet’in 54 sayı attığı mücadelede , kümede kalma savaşı veren Ege ekibini devirerek ligde kalmayı garantiledi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Akatlar Spor Salonu'nda ağırladığı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 99-71 mağlup edip nefes aldı. Sezonun en iyi oyununu oynayan ev sahibi ekip, maçı başından sonuna kadar üstün götürerek sonuca ulaştı. İki ekip de yüksek tempoyla hücum ederek başlarken, ilk üç dakikada Bahçeşehir, Stimac ve Green ile 5 farklı (10-5) üstünlük kurdu. Fethiye, Cook'la hücumda skor üretse de mücadele 26-19 Bahçeşehir liderliğinde geçildi. İkinci çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmayan İstanbul ekibi, İsmet ve Green'den skor katkısı alarak soyunma odasına 54-27 önde gitti. Bahçeşehir, Green'in önderliğinde çeyreğin sonuna kadar karşılaşmada üstünlük kurdu ve 77-46 galip bitirdi.

HEDEF HAFTA İÇİ BEŞİKTAŞ
Fethiye son çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayınca Kırmızı Ejderhalar, maç molasıyla yine hareketlendi. Jankovic ve Hadi'den de katkı alan Bahçeşehir, mücadelenin son bölümünde de farkın kapanmasına müsaade etmedi. Parkeden 99-71'lik skorla galibiyetle ayrılan Bahçeşehir Koleji, ligin bitimine iki hafta kala ve bir maç eksik olmasına rağmen ligde kalmayı garantiledi. Bahçeşehir, geçen hafta pozitif vakalar nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş mücadelesine perşembe günü saat 19.15'te çıkacak.

ERNAK: RAHAT BİR GALİBİYET ALDIK
ZORLU bir süreci atlattıklarını belirten Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, Ernak, "Ligin son üç haftasına geldik. Son haftalar, özellikle ligde kalma mücadelesi veren takımlar için çok önemli. Rahat bir galibiyet aldık. Biz Bahçeşehir Koleji olarak işimizi ciddi yapmaya ve ligin kaderini belirleyecek noktada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" diyerek takımına olan güveninin ortaya koydu.

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Bahçeşehir’de bahar havası
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