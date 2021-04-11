Bahçeşehir’de bahar havası

Stimac, Green ve İsmet’in 54 sayı attığı mücadelede Bahçeşehir Koleji, kümede kalma savaşı veren Ege ekibini devirerek ligde kalmayı garantiledi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Akatlar Spor Salonu'nda ağırladığı LokmanHekim Fethiye Belediyespor'u99-71 mağlup edip nefes aldı. Sezonun en iyi oyununu oynayan ev sahibi ekip, maçı başından sonuna kadar üstün götürerek sonuca ulaştı. İki ekip de yüksek tempoyla hücum ederek başlarken, ilk üç dakikada Bahçeşehir,Stimac ve Green ile 5 farklı (10-5)üstünlük kurdu. Fethiye, Cook'la hücumda skor üretse de mücadele 26-19 Bahçeşehir liderliğinde geçildi. İkinci çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmayan İstanbul ekibi, İsmet ve Green'denskor katkısı alarak soyunma odasına54-27 önde gitti. Bahçeşehir, Green'in önderliğinde çeyreğin sonuna kadar karşılaşmada üstünlük kurdu ve 77-46 galip bitirdi.
HEDEF HAFTA İÇİ BEŞİKTAŞ
Fethiye son çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayınca Kırmızı Ejderhalar, maç molasıyla yine hareketlendi. Jankovic ve Hadi'den de katkı alan Bahçeşehir, mücadelenin son bölümünde de farkın kapanmasına müsaade etmedi. Parkeden 99-71'lik skorla galibiyetleayrılan Bahçeşehir Koleji, ligin bitimineiki hafta kala ve bir maç eksikolmasına rağmen ligde kalmayı garantiledi. Bahçeşehir, geçen hafta pozitif vakalar nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş mücadelesine perşembe günüsaat 19.15'te çıkacak.
ERNAK: RAHAT BİRGALİBİYET ALDIK ZORLU bir süreci atlattıklarını belirten Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, Ernak, "Ligin son üç haftasına geldik. Son haftalar, özellikle ligde kalma mücadelesi veren takımlar için çok önemli. Rahat bir galibiyet aldık. Biz BahçeşehirKoleji olarak işimizi ciddi yapmayave ligin kaderini belirleyecek noktadaüzerimize düşensorumluluğu yerinegetirmeye çalışıyoruz" diyerek takımına olan güveninin ortaya koydu.