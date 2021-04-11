Ergin Ataman: NBA'ye hayır demem

"BU SONUÇLAR TÜRK BASKETBOLUNA YAKIŞMIYOR"

Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nda son dönemde düşüş yaşandığını dile getirerek, "Hep Türk basketbolunun Avrupa'nın en önemli ekollerinden biri olduğunu söylüyoruz. Kulüpler düzeyinde bakıldığında son yıllarda böyle. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin en önemli takımları arasında. Karşıyaka ve Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Geçmiş yıllarda Galatasaray ve Darüşşafaka, Avrupa Kupası'nı kazandı. Ama maalesef milli takımlar olarak son yıllarda çok ciddi bir düşüş yaşadık. Dünya klasmanında, Avrupa klasmanında aşağı doğru gitmeye başladık. Son yıllarda aldığımız bu sonuçlar Türk basketboluna yakışmıyor." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Takım'da sürekli bir geçiş döneminden bahsedildiğini aktaran Ataman, "Milli takımlarda sürekli geçiş süreçlerini konuşursak o zaman sonuç gelmez. Evet 1-2 senelik jenerasyon değişiklikleri olur ama bu böyle yıllarca, her şampiyonada olmaz. Bu, gerçekleri görmemeniz anlamına gelir. Son 3-4 yılda yapılanmada çok ciddi hatalar yapıldığını düşünüyorum. Şimdi yeni bir milli takım oluştu, ben başarılı da olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle genç oyuncuların milli takıma önemli bir dinamizm getirdiğini vurgulayan Ataman, "Bunların başında Alperen, Şehmus geliyor. NBA'deki oyuncularımız Avrupa'nın en önemli oyuncuları haline geldi. Sertaç, THY Avrupa Ligi'nin en önemli uzunlarından biri oldu. Melih, Buğra katkı veriyor. Milli takımın elinde 9-10 kişilik, hakikaten çok üst düzey rotasyon olabilecek bir kadro oluştu. Başlarında da tecrübeli Orhun Ene var. Basketbol Federasyonunun da gençleştirme, geçiştirme felsefesinden vazgeçip artık sonuca odaklanması lazım. Bu milli takımın olimpiyatları sonuna kadar zorlaması lazım. Rakipler güçlü ama biz de güçlüyüz. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın madalya kazanması, en azından yarı final oynaması gerekiyor. Milli takımımızın dörtlü bir grupta sadece bir takımı geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'na kaldığını görüyoruz. Bunların bir başarı olarak lanse edilmemesi gerekiyor. Türk Milli Takımı'nın bu gruptan haftalar, aylar öncesinden birinci olarak şampiyonaya gitmesi gerekiyordu. Bu jenerasyon değişikliği en son 2014 Dünya Şampiyonası döneminde Cedi Osman, Furkan, Melih gibi oyuncularla yapılmıştı. Aradan 7 yıl geçti, artık sonuç gelmesi gerekiyor. Ben açıkçası milli takım teknik kadrosuna, oyuncu kadrosuna çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"NBA'DEN BİR TAKIM TEKLİFLE GELİRSE 'HAYIR' DEMEM"

Ergin Ataman, Daha önce Avrupa'dan NBA'ye giden Avrupalı antrenör olmadığını belirten Ataman, "NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolunun artık NBA'i yakaladığını, NBA ayarında bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Avrupa'dan NBA'e giden Avrupalı antrenör yok, bugüne kadar böyle bir şey olmamış. Gelen olursa, oturur konuşuruz." diye konuştu.

"SPOR BENİM İÇİN İŞ DEĞİL YAŞAM TARZI"

Ergin Ataman, her alanda kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getirerek, "Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum, her konuyla alakam var. Toplumsal olayları, dünya siyasetini, ekonomiyi takip ediyorum. Böyle olunca her konuda fikir sahibi olabiliyorum. Sporun her branşını takip etmeye çalıyorum. Voleybolu, Formula 1 yarışını, güzel bir tenis maçı olduğu zaman takip ediyorum. Basketbola iş olarak bakmıyorum, ailemizin bir yaşam şekli. Genelde evde çalışıyorum, rakip analizlerini yapıyorum. Oğlum doğduğu andan beri basketbol sahalarının içinde. Spor benim için iş değil yaşam tarzı. Tatildeyken de basketbol konuşuyorum, izliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Televizyondaki dizileri takip etmediğini vurgulayan tecrübeli başantrenör, "Türkiye'de dizi konularının hoşuma gittiğini söyleyemem. Bir toplumun algısının, medeniyetinin yükselmesi, yayın organlarının da yönlendirmesiyle oluyor. Vurdulu, kırdılı, eşkıyalı dizileri görüyorum. Oğlumun izlemesini istemiyorum. Dijital platformlardan klasik filmleri, spor belgesellerini takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ERGİN ATAMAN BELGESELİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ataman, ABD'li efsane basketbolcu Michael Jordan'ın Chicago Bulls takımındaki dönemini konu olan The Last Dance belgesel dizisini çok beğendiğini anlatarak, "Bu, 100 üzerinden 95 vereceğim bir belgesel. Sadece işin basketbol kısmını göstermiyor, bir takımın oluşmasında içeride yaşananlar, yönetim, antrenör, oyuncuların iç dünyaları... Sizler sadece sahadaki oyunu görebiliyorsunuz ama soyunma odası, oyuncuların hayatı o kadar önemli ki. Last Dance son yıllarda benim izlediğim en kaliteli spor belgeseli. Beni de çok etkiledi. Koleksiyonumda eksik olan kupaya kavuşursam ben de bir Ergin Ataman belgeseli yapmayı düşünüyorum. Başarıya ulaşan kulüplerin, insanların mutlaka bu başarının nasıl geldiğini arşivlemeleri gerekiyor. Bende de Last Dance belgeselinin ufuk açtığını söyleyebilirim. Yakın zamanda benim de böyle bir planım var." diye konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Elinizde bir imkan olsa neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna, "Bir imkanım olsa ülkemizdeki bu gerginliğin bitirilmesini isterim. Ben televizyonu açtığımda her akşam bir gerginlik var. Avrupa'ya gittiğim zaman böyle bir gerginlik görmüyorum. Az önce 'Avrupa'da çok büyük saygı görüyorum.' dedim ama İtalya'ya, İspanya'ya giderken vize almak zorundayım. Kapıda pasaport polisinin 'Buraya niye geldin, kaç gün kalacaksın?' sorularına cevap vermek zorundayım. Artık bunların çözülmesini istiyorum." yanıtını verdi.

Ataman, salgın döneminde rahatsızlık duyduğu bir konu olduğunu vurgulayarak, "Biz yurt dışına gittiğimiz zaman o ülkenin kurallarına uyuyoruz. Türkiye'de bakıyorsunuz birçok vatandaşımız kısıtlama olan saatlerde sokağa çıkamazken, binlerce yabancı insan sokaklarda cirit atıyor. Elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girebiliyorlar. O zaman da en çok vaka sayısına sahip ülke durumuna geliyoruz. Devletin aldığı tedbirlerin arkasındayım, bu tedbirlere uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konuda da Türk vatandaşlarıyla yabancıların aynı statüde olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.