Galatasaray lige tutundu

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Galatasaray, lig üçüncüsüPınar Karşıyaka'yı 94-92mağlup ederek üst üste ikincizaferini yaşadı. Özellikle ikinci periyotta üstün bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar; Crawford, Göksenin veMotum'un gayretiyle İzmir ekibini deplasmanda devirerek ligin bitimine iki maçkala nefes aldı. G.Saray, 17 Nisan Cumartesi Bursaspor ile karşılaşacak. Küme düşme hattında rakip olan G.Saray ile Fethiye Belediye arasındakiikili averaj ise Ege temsilcisindenyana...