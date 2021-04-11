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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Galatasaray lige tutundu

Galatasaray lige tutundu
ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Galatasaray, lig üçüncüsü Pınar Karşıyaka'yı 94-92 mağlup ederek üst üste ikinci zaferini yaşadı. Özellikle ikinci periyotta üstün bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar; Crawford, Göksenin ve Motum'un gayretiyle İzmir ekibini deplasmanda devirerek ligin bitimine iki maç kala nefes aldı. G.Saray, 17 Nisan Cumartesi Bursaspor ile karşılaşacak. Küme düşme hattında rakip olan G.Saray ile Fethiye Belediye arasındaki ikili averaj ise Ege temsilcisinden yana...

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Galatasaray lige tutundu
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