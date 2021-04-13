Kenan Karaman için av mevsimi başladı

Trabzonspor, F.Düsseldorf ile yollarını ayırması beklenen 27 yaşındaki forvet için düğmeye bastı. Abdullah Avcı, Kenan’ı bizzat aradı
Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'ı liste başına aldı. Transfer görüşmelerinde aktif rol alanteknik direktör Abdullah Avcı da, adıİstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyleanılan 27 yaşındaki forvet oyuncusunuarayarak, Trabzonspor'agelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Kenan'ın önceliğinin, forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.
ÖMÜR TAKIMA KAVUŞUYOR
TRABZONSPOR'DA uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan Abdülkadir Ömür, bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. Fiziksel olarak iyi duruma gelmek isteyen Ömür'ün mayıs ayına kadar hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.