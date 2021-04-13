Kenan Karaman için av mevsimi başladı

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'ı liste başına aldı.Henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Kenan'ın önceliğinin, forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlananbu hafta takımla çalışmaya başlayacak. Fiziksel olarak iyi duruma gelmek isteyen Ömür'ün mayıs ayına kadar hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.