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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:43

Oklahoma'ya geçit vermedi

İHA
Utah Jazz Oklahoma'ya geçit vermedi

NBA'de milli basketbolcu 'nın formasını giydiği evinde 'ı 106-96'lık skorla mağlup etti. 11 dakika süre alan milli basketbolcumuz sayı atamazken, 2 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti.

Utah Jazz, Vivint Arena'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup ederek 41. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 11 dakika parkede kaldı ve 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Takımda Bojan Bogdanovic 23 sayı, 7 ribaund ve Donovan Mitchell da 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 34. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Luguentz Dort'un 42 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Minnesota Timberwolves: 97 - Brooklyn Nets: 127
Toronto Raptors: 103 - Atlanta Hawks: 108
Indiana Pacers: 115 - Los Angeles Clippers: 126
Charlotte Hornets: 93 - Los Angeles Lakers: 101
Utah Jazz: 106 - Oklahoma City Thunder: 96
Portland Trail Blazers: 115 - Boston Celtics: 116
Phoenix Suns: 106 - Miami Heat: 86

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Utah Jazz Oklahoma'ya geçit vermedi
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