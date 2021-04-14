Utah Jazz Oklahoma'ya geçit vermedi

Takımda Bojan Bogdanovic 23 sayı, 7 ribaund ve Donovan Mitchell da 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 34. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Luguentz Dort'un 42 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.





NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Minnesota Timberwolves: 97 - Brooklyn Nets: 127

Toronto Raptors: 103 - Atlanta Hawks: 108

Indiana Pacers: 115 - Los Angeles Clippers: 126

Charlotte Hornets: 93 - Los Angeles Lakers: 101

Utah Jazz: 106 - Oklahoma City Thunder: 96

Portland Trail Blazers: 115 - Boston Celtics: 116

Phoenix Suns: 106 - Miami Heat: 86

