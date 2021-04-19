Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Çeyrek final heyecanı başlıyor! Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:54

Çeyrek final heyecanı başlıyor! 'in konuğu

AA
Çeyrek final heyecanı başlıyor! Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

'de çeyrek final heyecanı başlıyor. Temsilcimiz , İspanyol devi 'i konuk edecek. Çeyrek final serisinin ilk maçı yarın (20 Nisan) Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın (20 Nisan) İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
Son dakika | Koronavirüs aşısında müthiş nokta, tam kapanma gündeminde kritik hafta
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüs aşısı 20 milyonu aştı
Son dakika | Yerel yönetim reformunda sona gelindi! İşte madde madde reform paketi
Bediüzzaman Said Nursi’nin hayattaki son talebesi Hüsnü Bayramoğlu yaşamını yitirdi! Hüsnü Bayramoğlu kimdir?
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeyrek final heyecanı başlıyor! Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA