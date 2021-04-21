Anadolu Efes ikinci galibiyet için Real Madrid'i konuk ediyor

AVRUPA KUPALARINDA 722. MAÇ

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 722. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 721 karşılaşmada 411 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 474. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 473 müsabakada 254 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.