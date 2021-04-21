Real Madrid’i ezen Efes avantajı kaptı

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Real Madrid'i 27 sayı farkla 90-63 bozguna uğrattı ve seride 1-0 öne geçti.Molanın ardından toparlanan temsilcimiz, ilk çeyreği 20-18 önde kapattı. Bu bölümde dengeli oyun sürerken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 44-40 üstün girdi.farkı açan Efes, hem oyunun kontrolünü hem de psikolojik üstünlüğü eline aldı ve son çeyreğe 64-50 önde bitirdi. Temsilcimiz karşılaşmayı da 90-63 kazandı. İkinci maç yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.