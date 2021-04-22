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Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:04

'ya konuk oluyor!

AA
Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'ya konuk oluyor!

'deki temsilcimiz , play-off çeyrek finalinde Rus ekibi 'ya konuk olacak. İlk maçı 92-76 kaybeden sarı-lacivertliler, seriyi 1-1'e getirmek için parkeye çıkıyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'ya konuk oluyor!
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