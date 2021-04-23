Efes, Real’i yine devirdi hedefe bir adım kaldı

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i 91-68 yenerek seride 2-0 öne geçti. Micic ve Larkin ile maça hızlı giren temsilcimiz, ilk periyodu 22-13 önde bitirdi. Hücum ribauntlarıyla skor üreten İspanya ekibi, farkı eritse de toparlanan Anadolu Efes, devreyi 44-32 üstün kapattı.Son periyotta rahat bir performans sergileyen Efes, maçı 91-68 kazandı. Temsilcimiz 27 Nisan'da Madrid'de oynanacak mücadeleyi de kazanırsa Final Four'a adını yazdıracak.