Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında galibiyet arıyor

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk oluyor. İlk maçı 92-76 kaybeden Sarı-Lacivertliler, seriyi 1-1'e getirmek için parkeye çıkıyor. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etmişti. Bu müsabakaya, koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan Fenerbahçe Beko, bu maçta rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.
31. RANDEVU
CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.