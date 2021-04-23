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Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:34

, deplasmanında galibiyet arıyor

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında galibiyet arıyor

, play-off 2. maçında deplasmanda ile karşılaşıyor. İlk maçta 92-76'lık skorla kaybeden Sarı-Lacivertliler seride 1-0 geriye düşmüştü. Fenerbahçe Beko bu akşam kazanırsa saha avantajını eline geçirecek ve Final-Four yolunda kritik bir adım atacak. CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk oluyor. İlk maçı 92-76 kaybeden Sarı-Lacivertliler, seriyi 1-1'e getirmek için parkeye çıkıyor. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etmişti. Bu müsabakaya, koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan Fenerbahçe Beko, bu maçta rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.



31. RANDEVU
CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında galibiyet arıyor
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