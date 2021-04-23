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Giriş Tarihi: 23.4.2021 13:19

'nda Whitcomb sezonu kapattı

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Whitcomb sezonu kapattı

oyuncularından 'un sezonu kapattığı bildirildi. Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Whitcomb, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 13 sayı, 2,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 14 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ortalaması yakaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Samantha Whitcomb, sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir. Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Whitcomb, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 13 sayı, 2,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 14 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ortalaması yakaladı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Whitcomb sezonu kapattı
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