Guduric’in direnişi Fenerbahçe’ye yetmedi

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında F.Bahçe Beko, CSKA Moskova'ya 78-67 yenilerek seride 2-0 geriye düştü. Moskova'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı. Kanarya'nın alan savunmasını Clyburn'ün 3 sayılık basketleriyle yıkan ev sahibi ekip, devreyi 50-42 üstün geçti. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu. Üçüncü çeyreğin ortasında Fenerbahçe, Guduric'in önderliğinde farkı 1 sayıya kadar indirdi. (52-51). Ancak savunmadaki iyi oyununu hücumda sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 78-67 kaybetti. Olağanüstü bir oyun sergileyen Guduric'in 27 sayısı da galibiyete yetmedi. Serinin 3. maçı, 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Üç galibiyete ulaşan takım Final Four'a yükselecek.