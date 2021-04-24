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Giriş Tarihi: 24.4.2021

Guduric’in direnişi ’ye yetmedi

Guduric’in direnişi Fenerbahçe’ye yetmedi
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında F.Bahçe Beko, CSKA Moskova'ya 78-67 yenilerek seride 2-0 geriye düştü. Moskova'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı. Kanarya'nın alan savunmasını Clyburn'ün 3 sayılık basketleriyle yıkan ev sahibi ekip, devreyi 50-42 üstün geçti. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu. Üçüncü çeyreğin ortasında Fenerbahçe, Guduric'in önderliğinde farkı 1 sayıya kadar indirdi. (52-51). Ancak savunmadaki iyi oyununu hücumda sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 78-67 kaybetti. Olağanüstü bir oyun sergileyen Guduric'in 27 sayısı da galibiyete yetmedi. Serinin 3. maçı, 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Üç galibiyete ulaşan takım Final Four'a yükselecek.

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Guduric’in direnişi Fenerbahçe’ye yetmedi
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