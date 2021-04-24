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Giriş Tarihi: 24.4.2021 17:15

Newcastle karşısında son dakikada yıkıldı!

AA
Liverpool Newcastle karşısında son dakikada yıkıldı!

İngiltere 'de ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz 'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadele Salah ve 'un golleriyle 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

Anfield Stadı'nda oynanan mücadelede Liverpool, 3. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı. Konuk ekip Newcastle United'ın 90+5. dakikada Joe Willock ile bulduğu gol, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Premier Lig'de 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının ardından üçüncü kez 20 gole ulaşan Salah, Liverpool'da bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu.

Liverpool'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Puanını 54'e yükselten Liverpool 6. sırada, 36 puanlı Newcastle United ise 15. sırada yer aldı.

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Liverpool Newcastle karşısında son dakikada yıkıldı!
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