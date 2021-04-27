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Giriş Tarihi: 27.4.2021 19:35 Son Güncelleme: 27.4.2021 20:26

final-four için Real karşısında! (CANLI)

Anadolu Efes final-four için Real Madrid karşısında! CANLI

THY 'de temsilcilerimizden , Real karşısında ilk iki maçı kazanmıştı. Final-four için oldukça avantajlı bir konuma gelen Anadolu Efes, İspanya'da oynanacak maçta galip gelmesi halinde EuroLeague'de final-four biletini kapmış olacak. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bu akşam Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.00'de başladı.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Final Four'a yazdıracak.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 35. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 34 müsabakanın 23'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

CANLI SKOR | Real Madrid 17-23 Anadolu Efes (2. Çeyrek Oynanıyor)

1. Çeyrek Sonucu | Real Madrid 15-15 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 723. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 723. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 475. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 474 müsabakada 255 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.

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Anadolu Efes final-four için Real Madrid karşısında! (CANLI)
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