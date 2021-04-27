Pınar Karşıyaka'ya müjdeli haber

Takımdaki vakalar nedeniyle OGM Ormanspor ve Beşiktaş maçları ertelenen Kaf-Kaf, 10 Nisan'daki Galatasaray randevusundan sonra parkeye çıkamadı.
Yoğun periyoda girecek Karşıyaka, 20 günlük aradan sonra 30 Nisan Cuma günü Ormanspor deplasmanına çıkacak. Yine erteleme sınavında 2 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk ederek ligde normal sezonu tamamlayacak İzmir temsilcisi, 5 Mayıs Çarşamba ise Avrupa'da kupa hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Rusya'da Çek temsilcisi Nymburk'un rakibi olacak.