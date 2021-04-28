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Giriş Tarihi: 28.4.2021 11:45

Doncic, Curry'ye acımadı!

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Doncic, Curry'ye acımadı!

NBA'de , deplasmanda karşı karşıya geldiği Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup etti. Dallas'ta 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla yıldızlaşırken, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith ve Nicolo Melli de 13'er sayı ile takımının galibiyetinde rol oynadı. Bu sezonki 31. yenilgisin alan Golden State'te ise Stephen Curry'nin 27 ve Mychal Mulder'in 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

BROOKLYN NETS ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ALDI

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, deplasmanda Raptors'ı mağlup ederek 42 galibiyete ulaştı. Nets'te Kevin Durant 17 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 22 sayı üretti. Raptors'ta Kyle Lowry 24, Anunoby 21 sayı ile oynadı.

DAMİAN LİLLARD 2000. ÜÇLÜK İLE TARİHE GEÇTİ

Portland Trail Blazers'ın deplasmanda Indiana Pacers'ı 133-112 mağlup ettiği maçta 2000. üçlüğünü atan Damian Lillard, NBA tarihinde bu başarıya ulaşabilen 10. oyuncu oldu. 671. maçında bu istatistiğe ulaşan Lillard, 597 maçla Stephen Curry'nin ardından en hızlı 2000. üçlüğü rakip potaya gönderen oyuncu unvanına ulaştı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 115-119

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 112-133

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 104-114

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 107-114

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 103-133

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Doncic, Curry'ye acımadı!
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