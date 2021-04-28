Doncic, Curry'ye acımadı!

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla yıldızlaşırken, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith ve Nicolo Melli de 13'er sayı ile takımının galibiyetinde rol oynadı. Bu sezonki 31. yenilgisin alan Golden State'te ise Stephen Curry'nin 27 ve Mychal Mulder'in 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
BROOKLYN NETS ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ALDI
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, deplasmanda Raptors'ı mağlup ederek 42 galibiyete ulaştı. Nets'te Kevin Durant 17 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 22 sayı üretti. Raptors'ta Kyle Lowry 24, Anunoby 21 sayı ile oynadı.
DAMİAN LİLLARD 2000. ÜÇLÜK İLE TARİHE GEÇTİ
Portland Trail Blazers'ın deplasmanda Indiana Pacers'ı 133-112 mağlup ettiği maçta 2000. üçlüğünü atan Damian Lillard, NBA tarihinde bu başarıya ulaşabilen 10. oyuncu oldu. 671. maçında bu istatistiğe ulaşan Lillard, 597 maçla Stephen Curry'nin ardından en hızlı 2000. üçlüğü rakip potaya gönderen oyuncu unvanına ulaştı.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 115-119
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 112-133
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 104-114
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 107-114
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 103-133