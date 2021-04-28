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Giriş Tarihi: 28.4.2021 20:57 Son Güncelleme: 28.4.2021 21:11

Fenerbahçe seriye tutunmak istiyor! Rakip

Fenerbahçe seriye tutunmak istiyor! Rakip CSKA Moskova

'deki temsilcimiz , çeyrek final serisinin üçüncü maçında 'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertli takım kazanarak seriyi 4. maça taşımayı hedefliyor. CSKA Moskova kazanırsa adını Final-Four'a yazdıracak. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor. İlk 2 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek final turuna tutunmak için kazanmak zorunda.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, 20.45'te başladı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

CANLI TAKİP! Fenerbahçe Beko 31-23 CSKA Moskova

İLK ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE 24 - 17 CSKA MOSKOVA

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Fenerbahçe seriye tutunmak istiyor! Rakip CSKA Moskova
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