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Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:53

Millilerin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

İHA
Millilerin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021'in kadınlar ve erkeklerde kura çekimi 28 Nisan, Çarşamba günü, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen törenle yapıldı.

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda yer alacak Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri; ABD, Avustralya ve Mali oldu.

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları, erkeklerde 3-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde, kadınlarda ise 7-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılacak.

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları'nda oluşan tüm gruplar şu şekilde:

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021
A Grubu: Kanada, Litvanya, Japonya, Senegal
B Grubu: Letonya, Sırbistan, İran, Porto Riko,
C Grubu: İspanya, Fransa, Kore, Arjantin
D Grubu: ABD, Türkiye, Avustralya, Mali

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2021
A Grubu: ABD, İtalya, Avustralya, Mısır
B Grubu: Macaristan, Rusya, Tayvan, Arjantin
C Grubu: İspanya, Fransa, Kore, Brezilya
D Grubu: Kanada, Çekya, Japonya, Mali

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Millilerin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
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