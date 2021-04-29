Anadolu Efes İspanya'da Real Madrid karşısında! Final-Four aşkına

İKİ TAKIM 35 KEZ KARŞILAŞTI

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 24 kez yendi. Bu sezon oynanan 5 karşılaşmada ise lacivert-beyazlıların 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynadığı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 723 müsabakada 412 galibiyet, 311 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 220 kez ise yenildi.