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Giriş Tarihi: 29.4.2021 21:36

İspanya'da karşısında! Final-Four aşkına

Anadolu Efes İspanya'da Real Madrid karşısında! Final-Four aşkına

THY play-off çeyrek final serisi dördüncü karşılaşmasında , Wizink Center'da İspanyol ekibi ile karşı karşıya geliyor. Seride lacivert-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü buluyor. Temsilcimiz galip gelmesi durumunda turu 3-1 kazanarak adını Köln'de oynanacak olan Final-Four'a yazdıracak.

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Final-Four'a yükselmek için İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oluyor.

Seride temsilcimiz Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve lacivert-beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçını ise Madrid 80-76 kazandı.

İKİ TAKIM 35 KEZ KARŞILAŞTI

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 24 kez yendi. Bu sezon oynanan 5 karşılaşmada ise lacivert-beyazlıların 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynadığı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 723 müsabakada 412 galibiyet, 311 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 220 kez ise yenildi.

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Anadolu Efes İspanya'da Real Madrid karşısında! Final-Four aşkına
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