Fenerbahçe Beko Avrupa’ya veda etti

CSKA’nın yıldızları Lundberg ve Clyburn’ü durduramayan Kanarya, seriyi 3-0 kaybedip THY Avrupa Ligi’ne havlu attı
F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ne veda etti. Play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Rusya ekibiCSKA Moskova'yı konukeden temsilcimiz sarı-lacivertliler,mücadeleyi 85-68kaybedince seri 3-0 geldi veAvrupa macerası sonlandı. De Colo'nun etkili oyunuyla maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 24-15 önde kapattı. Ancak savunmada önemli hatalar yapan ve hücumda Rus defansını aşmakta zorlanan Fenerbahçe, ilk yarıyı 44-39 geride bitirdi. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe de 21 sayı farkla 71-50 geride girdi. CSKA, Lundberg veClyburn'ü yüksek performansıylamücadeleyi85-68 kazanıpDörtlü Final'e adınıyazdırdı.
DÖRTLÜ FINAL'DESEYİRCİ OLMAYACAK
BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu 'Dörtlü Final'i seyircisiz oynanacak. Organizasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19'dan dolayı bu kararın verildiği belirtildi. 2020-21 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'taAlmanya'nınKöln kentindekiLanxess Arena'dadüzenlenecek.