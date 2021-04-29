Fenerbahçe Beko Avrupa’ya veda etti

F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ne veda etti. Play-off çeyrek final serisi üçüncü maçındaDe Colo'nun etkili oyunuyla maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 24-15 önde kapattı. Ancak savunmada önemli hatalar yapan ve hücumda Rus defansını aşmakta zorlanan Fenerbahçe, ilk yarıyı 44-39 geride bitirdi. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe de 21 sayı farkla 71-50 geride girdi.BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu 'Dörtlü Final'i seyircisiz oynanacak. Organizasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19'dan dolayı bu kararın verildiği belirtildi. 2020-21 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final,