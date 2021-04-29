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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Beko Avrupa’ya veda etti

Fenerbahçe Beko Avrupa’ya veda etti

’nın yıldızları Lundberg ve Clyburn’ü durduramayan Kanarya, seriyi 3-0 kaybedip ’ne havlu attı

F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ne veda etti. Play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk eden temsilcimiz sarı-lacivertliler, mücadeleyi 85-68 kaybedince seri 3-0 geldi ve Avrupa macerası sonlandı. De Colo'nun etkili oyunuyla maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 24-15 önde kapattı. Ancak savunmada önemli hatalar yapan ve hücumda Rus defansını aşmakta zorlanan Fenerbahçe, ilk yarıyı 44-39 geride bitirdi. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe de 21 sayı farkla 71-50 geride girdi. CSKA, Lundberg ve Clyburn'ü yüksek performansıyla mücadeleyi 85-68 kazanıp Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

DÖRTLÜ FINAL'DE SEYİRCİ OLMAYACAK
BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu 'Dörtlü Final'i seyircisiz oynanacak. Organizasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19'dan dolayı bu kararın verildiği belirtildi. 2020-21 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek.

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Fenerbahçe Beko Avrupa’ya veda etti
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