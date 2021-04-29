FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu!

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.

"TAKIMIMIZIN POTANSİYELİNE ÇOK İNANIYORUZ"



Kura çekimini değerlendiren Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda ülkemizi temsil edeceğimiz için mutluyuz. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile karşılaşacağız. Bu turnuvada oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecektir. Çünkü Avrupa Şampiyonası oynamaya hak kazanmış her ekibin belirli bir seviyenin üzerinde kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak biz de ülke basketbolu olarak bulunduğumuz noktayı çok iyi biliyoruz ve milli takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz. Ülkemizi de FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.



"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"



A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri de kura çekimiyle ilgili, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alacağız ve Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile grup maçlarımızı oynayacağız. Amacımız organizasyonda tüm gücümüzle mücadele etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Avrupa Şampiyonaları'nda günlük performansların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Tüm takımlar önemli hedeflerle turnuvaya katılıyor. Ancak biz de ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam" dedi.



"A GRUBU'NUN OLDUKÇA DENGELİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"



A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ise, "2022 Avrupa Şampiyonası'nda bizim de yer aldığımız A Grubu'nun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde Olimpiyat Elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri ile birlikte uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat Elemeleri'nde NBA'den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.