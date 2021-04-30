20 yaşındaki Kevin Porter'dan NBA rekoru!

Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan James Harden'ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.

NETS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini kazandı. Nets'te 42 sayı, 10 asist ile "double-double" yapan Kevin Durant, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. Pacers'ta Caris LeVert'in 36 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 105-115

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 143-136

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 126-114

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109